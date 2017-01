Sjekk nye skattetall for din kommune

×

Slik fungerer inntektsutjevningen

Kommuner som har skatteinntekter under nasjonalt gjennomsnitt blir kompensert med 60% av differansen mellom egen inntekt og nasjonalt gjennomsnitt.

De kommunene som har ekstra lave skatteinntekter, dvs under 90% av nasjonalt gjennomsnitt, blir i tillegg kompensert med 35% av differansen mellom egne inntekter og 90% av nasjonalt snitt. Kostnaden dette innebærer blir fordelt på alle kommunene, ved at de trekkes et likt beløp per innbygger. Dette beløpet endres naturligvis fra måned til måned.

Illustrasjonen er hentet fra regjeringens egne nettsider, og viser hvordan denne inntektsutjevningen fungerer.