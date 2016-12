Mener forsøk gjør dem bedre rustet

– Vi er midt i innspurten med å revurdere vedtak og skal rapportere til Helsedirektoratet innen 30. januar. Først da kan vi se om brukerne får andre tjenester enn før. Men det er ingen grunn til å tro at brukerne har mistet tjenester. Vi vet at vi har fått flere brukere med vedtak, sier prosjektleder Anne-Lise Ringerike i Hobøl til Kommunal Rapport.

Hun sier de jobber som før, men med nye arbeidsverktøy og rutiner for tildeling av tjenester. Mange kommuner trakk seg fra forsøket før det ble igangsatt, fordi de var bekymret for de økonomiske konsekvensene. De seks kommunene som valgte å bli med er spente på regnskapet for 2016, men ikke særlig bekymret.