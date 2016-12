La alt annet bort etter dobbeltdrap

Etter skoletid mandag 5. desember ble en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel tobarnsmor og barnehageassistent funnet knivdrept utenfor Wilds Minne skole i Kristiansand. Dagen etter tilsto en 15 år gammel gutt å ha drept begge to. 48-åringen skal ha blitt et tilfeldig offer da hun forsøkte å gripe inn i en situasjon mellom de to ungdommene, som gikk på to andre skoler i Kristiansand.

– Det var en dramatisk sak med mange involverte. Vi satte kriseteam mandag ettermiddag og mobiliserte for fullt ved skolen der de drepte ble funnet. Dag to måtte vi starte på nytt ved skolen til den drepte gutten, og den tredje dagen på gjerningsmannens skole. Det skjedde noe hele veien, forteller Rekve.