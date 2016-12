Avtalte Ryfylke, håper på Forsand

– Vi vet at Forsand ikke vil, og at de ber oss holde fingrene av fatet. Det er ganske betent i regionen her. Vi er på overtid i kommunereformen og forbi det stadiet at vi kan tro at vi kan bestemme selv. Det vi holder på med nå er å forsøke å påvirke Stortinget, forklarer ordfører Bjørn Laugaland (Sp) i Hjelmeland overfor Kommunal Rapport.

Fredag undertegnet han en intensjonsavtale om nye Ryfylke kommune sammen med Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H). Avtalen er inngått mellom Hjelmeland og Strand kommuner alene, og inneholder ingen formuleringer om at den nye kommunen også skal romme Forsand.