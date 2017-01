Barnevernsleder hedret med pris for beste leder

Tone Risvoll Kvernes Alder: 37 Barnevernsleder i Kongsberg. Tidligere saksbehandler i Kongsberg Fikk 79 prosent av stemmene i kategorien “leder”. Kjetil Århus fikk 21 prosent av stemmene i samme kategori.

– Denne prisen vil jeg gjerne dele med hele gjengen som sitter her, uttalte en sprudlende glad barnevernsleder da hun mottok prisen for Årets kommuneprofil i kategorien leder på rådhuset i Kongsberg.

Av ordfører Kari Anne Sand mottok hun også en høne. Den symboliserer et flokkdyr som leder, styrer og tar vare på flokken sin.

– Jeg blir stolt som ordfører av å ha en av våre medarbeidere på forsiden i Kommunal Rapport, uttalte ordføreren.

– Jeg er en av hønene i flokken, understreket Kvernes, som takket kollegene fordi de har “gjenvalgt” henne som leder siden hun startet arbeidet for rundt tre år siden.

– Så nå må jeg fortsette og leve opp til denne prisen. Jeg vil fortsette å levere, og da trenger jeg at dere velger meg igjen og igjen.

Les også:

Mest populær

Den nytenkende lederen var den som fikk flest stemmer av alle nominerte til Årets kommuneprofil.

Hun har ledet et barnevern som har slått an takten for en ny måte å drive barnevern på i Norge. Siden Kommunal Rapport skrev om Kongsberg-metoden 17. mars i år, har Kvernes og hennes kolleger reist rundt i en rekke kommuner i landet for å informere om satsingen på nettverk og familieråd.

Det har bidratt til at kommunen har snudd en negativ trend, med mange akuttplasseringer i eksterne fosterhjem.

Modig

Rådmann Wenche Grinderud trakk fram i sin tale til vinneren at det kreves mot for å tørre å satse på en slik type brukermedvirkning. Dette motet ønsker rådmannen nå å overføre på andre sektorer, som skole og helse.

– Vi har noen utfordringer, med blant annet flere eldre. Samtidig blir skatteinntektene de samme, slik at vi må løse velferdsutfordringene innenfor samme ramme. Da må vi tenke annerledes. Hvis du gjør det du alltid har gjort, så vil du få det du alltid har fått, utdyper rådmannen til Kommunal Rapport.