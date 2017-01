Fortvilet over nedlegging

– Vi hadde selvfølgelig et håp om at politidirektøren ville lytte til oss, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) i Kvinesdal.

Politidirektoratet foreslår overfor Justisdepartementet at i alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.