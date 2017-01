Nei for andre gang i Steigen

Hele 60,9 prosent sa nei til sammenslåing med Bodø. Frammøtet var rekordhøyt, hele 72 prosent. Ordfører Schrøder mener det aldri har vært en høyere valgdeltakelse i kommunen.

Situasjonen i Steigen er noe spesiell. Ordføreren sitter uten en fungerende flertallskonstellasjon bak seg. Kommunen har også elendig økonomi, og rådmannen har vært klar på at Steigen ikke klarer seg alene.

I budsjettet som er vedtatt foreslås det at tre av fire skoler legges ned. Ordførerens parti står ikke bak det budsjettet

Det bor ca. 2.500 mennesker i Steigen, og engasjementet har vært stort.

– Ja-folket har brukt som argument at hvis vi slår oss sammen med Bodø, kan alle skolene bestå. Mens vi må legge dem ned om vi står alene. Så nå får vi se hva de vil gjøre, sier ordføreren.

– Mange er blitt forbanna fordi politikerne ikke respekterer den første folkeavstemningen. Selv mener jeg også at det burde holdt med én folkeavstemning, sier Schrøder.

I den første folkeavstemningen ble det 64 prosent nei.

Flere partier har antydet at de ikke vil respektere resultatet i folkeavstemningen, så fredagens kommunestyremøte blir spennende.

Arbeiderpartiets leder i Steigen, Fred Eliassen, sier til NRK at dette er en trist dag.

– Den roen vi hadde fått ved å slå oss sammen med Bodø, blir det ingenting av. Nå kommer nedskjæringene. Tre skoler ryker, det samme gjør åtte sykehjemsplasser, og det kommer også andre kutt. Det beklager jeg, og det er trist for befolkningen i Steigen. 60 prosent av innbyggerne har godtatt store kutt i velferdstjenestene for at Steigen skal stå alene, sier han til NRK.