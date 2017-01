Ordfører i pressområde: Vi er rigget for vekst

– Vi bruker nå all vår kraft og mulighet for å oppnå balansert vekst, sier ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike. Kommunen var den utenfor Oslo-gryta hvor boligprisene økte mest i fjor. Hansen er klar på at det å vokse innebærer også et ansvar for kommunen:

– Dersom det blir veldig raskt vekst, vil det ofte få noen omkostninger for det offentlige. Da er det en risiko at man kommer på etterskudd. Ringerike har i en periode vært oppført i Robek. Vi ønsker oss ikke tilbake dit.

