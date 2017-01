Nok en kommune vurderer overgang til Trøndelag

Temaet om å bytte fylke har vært opp ved flere anledninger blant flere kommuner på Nordmøre. Nordmøringene ser på Trondheim som sin by, og flere kommuner ønsker å diskutere fylkesbytte før Stortinget innlemmer dem i en Vestlandsregion eller de må blir værende igjen i Møre og Romsdal.

I Surnadal var en forutsetning for sammenslåing av Rindal, Halsa og Surnadal at de to sistnevnte aksepterte overgang til Trøndelag. I folkeavstemningen ble det flertall for sammenslåing, men det ble ikke spurt eksplisitt om fylkesbytte. Senere strandet forhandlingene om sammenslåing. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har senere støttet Rindals ønske om å gå til Trøndelag.

Nå har det oppstått en diskusjon mellom ordføreren og lokalpolitiker Sondre Ormset (Sp) som mener ordføreren kjører sololøp om fylkesbytte, ifølge avisa Tidens Krav.

– Ordføreren har ikke skikkelig dekning i kommunestyret for å fronte et syn om fylkesbytte, sier han til Tidens Krav. Senterpartiet ønsker å ha et samlet Møre og Romsdal. Ormset påpeker i et leserinnlegg at spørsmålet om fylke har vært drøftet, men ikke vært oppe til formell avstemning.

Da kommunestyret diskuterte saken i høst, var det bare én person som var imot fylkesbytte. Kommunestyret har også gitt formannskapet fullmakt til å skrive en høringsuttalelse hvor de er positive til fylkesbytte. Folkeavstemningen indikerte et flertall for fylkesbytte, selv om spørsmålet ikke ble stilt direkte.

Nyheim sier til Tidens Krav at flere nordmørskommuner diskuterer saken, og at hun i alle fall vil ha en orienteringssak til kommunestyret den 16. februar.