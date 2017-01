Søppelgransking til nesten 700.000

Regningen for å finne ut hvor det gikk galt kommer på 685.000 kroner, uten moms, skriver VG. Selskapet skal framover se på forhold som gjelder etterlevelse av lover og regler, anskaffelsen av anbudet og oppfølgingen av kontrakten.

Avtalen ble inngått like før det borgerlige byrådet i Oslo gikk av høsten 2015, men den har siden blitt forsvart av det nye Ap-ledete byrådet.

Renovasjonsselskapet Veireno tok over ansvaret for søppeltømming i hovedstaden 3. oktober i fjor. Siden den gang har over 30.000 Oslo-beboere klaget på søppelkaoset. Blant klagerne er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og bystyremedlem Carl I. Hagen (Frp).

Dagbladet skriver i dag, torsdag, at firmaet som skal hente søpla i hovedstaden ved mer enn 3.000 anledninger har registrert avvik knyttet til mistete nøkler.

– Dette nærmer seg en politisak. Her må politiet inn i bildet og kartlegge i detaljer nøyaktig hvor disse nøklene hører hjemme. Her må det bare gjøres noe, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund til avisa.