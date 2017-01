Tar selvkritikk for dårlig ledelse

Det har vært mange røde flagg og regelbrudd i Drammen, uten at ledelsen tok tak i det. Det viser granskingsrapporten fra Deloitte, som ble lagt fram for kontrollutvalget tirsdag.

Det er blant annet avdekket at man over lengre tid har hatt kunnskap om store svakheter i saksbehandlingen knyttet til den ene av de to saksbehandlerne som nå er siktet for korrupsjon, uten at det ble tatt tilstrekkelige konkrete grep.