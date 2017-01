Vedtok sammenslåing og å sparke rådmannen

– Vi har gjort et historisk vedtak, konkluderte ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) etter at første sak på gårsdagens kommunestyremøte var unnagjort etter fem timers debatt, flere gruppemøter, to prøvevoteringer og en lang diskusjon om voteringsrekkefølgen.

Da hadde kommunestyret med elleve mot seks stemmer vedtatt at hele Tysfjord skal slås sammen med Narvik og Ballangen. Om det faktisk vil skje, er også ordføreren usikker på. Fylkesmannen har anbefalt en deling av Tysfjord, slik at vestsiden slås sammen med Hamarøy og østsiden med Narvik og Ballangen.