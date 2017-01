Tre tiltales for Drammen-korrupsjon

Ett år etter at politiet pågrep og siktet to saksbehandlere ved byggesaksavdelingen i Drammen kommune for grov korrupsjon, har politiet tatt ut tiltale mot tre tiltakshavere for medvirkning til korrupsjon. De tre har ikke erkjent straffskyld.

Den mannlige saksbehandleren skal ifølge politiets teori ha vært den som sluset tiltakshaverne videre til den kvinnelige saksbehandleren. Hun er utdannet arkitekt, og skal både ha tegnet og godkjent byggeprosjekter for de tre tiltakshaverne.