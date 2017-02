Deler brev med klart språk

– Det er ikke noe vits i å gjøre det samme arbeidet. Kommuner er flinke til å dele, sier kommunikasjonsrådgiver Stig Ervland i Skedsmo kommune.

KS satte i gang et program for klart språk i 2015. Programmet skal vare i fem år. Nå er arbeidet kommet så langt at det er opprettet et nettsted der kommuner kan finne brev og tekster som andre kommuner har lagt ut.