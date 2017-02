- Må skynde seg å rehabilitere sykehjem

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet gjør det klart at regjeringen står fast på sitt vedtak om å legge om ordningen med investeringstilskudd, slik at den fra 2021 bare kan brukes til å øke antall omsorgsplasser - ikke til å modernisere dem som allerede finnes.

Det gjør regjeringen til tross for at en ny kartlegging dokumenterer et stort behov for modernisering. Halvparten av landets sykehjem og omsorgsboliger bygd før 1998 er i dårlig forfatning og noen er saneringsmodne. Å oppgradere alle til et tilfredsstillende og funksjonelt nivå, vil koste minst 37 milliarder kroner, ifølge Rambøll, som har foretatt kartleggingen på oppdrag for KS og med finansiering fra HOD. Rapporten er omtalt i Kommunal Rapports ukeavis i dag.