Oslo kommune vil tømme søppelet selv

Frykt for at Veireno mandag skulle erklære seg konkurs, fikk byrådet til å hasteinnkalle til en pressekonferanse søndag ettermiddag. Da hadde de allerede forhandlet med avfallshåndteringsselskapet i noen uker.

Veireno drev allerede med tap fordi selskapet måtte doble tallet på sjåfører, men det var ikke før selskapet ble politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven for tre uker siden at det var juridisk klart at kommunen kunne komme seg ut av kontrakten.