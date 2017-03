Advarer mot dårlig og dyr renovasjon

– At Oslo kommune nå velger å samle inn avfallet selv, er et politisk valg, som jeg har respekt for. Men avfallsinnsamling er finlogistikk på høyt plan. Det er utrolig mange transaksjoner som skal samordnes. Roter du med nøkkelknippet eller ikke blir ferdig med ruta på skiftet, så blir det bare rot. Nøkkelen er fagkompetanse og erfaring, sier Osmundsen til Kommunal Rapport.

– Renovasjonsetaten i Oslo har ikke hatt denne kompetansen. Veireno har ikke hatt den. Oslo kan ende opp med ikke å få det til, samtidig som renovasjonstjenestene blir mye dyrere, advarer han.

