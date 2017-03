Ber kommunene sørge for lengre spisepause

Denne uken var de to på besøk hos Eiksmarka skole i Bærum, der barna får minst 20 minutter til å spise matpakken. Det er slik de to statsrådene vil ha det.

Som et ledd i regjeringens nye handlingsplan for et sunnere og mer bærekraftig kosthold vil Høie nå oppfordre skoleeiere til å sørge for at barna har minst 20 minutter spisetid. Spørsmål om spisetid vil bli inkludert i Utdanningsdirektoratets undersøkelse «Spørsmål til SkoleNorge».

