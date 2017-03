Disse klager på politireformen

I midten av januar ble det kjent at Politidirektoratet (POD) går for nedleggelse av 126 tjenestesteder, og opprettelse av sju nye. Dermed ligger det an til en reduksjon av antallet tjenestesteder fra 340 til 221. Det nye politikartet vil bestå av 55 politistasjoner og 166 lensmannskontorer.

Kommunene har hatt en klagefrist på åtte uker på forslaget til politimesteren i sitt distrikt, og POD har fredag fått 52 klager.