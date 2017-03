Disse la årets gullegg

De tre vant prisen for kampanjen «ERP i skyen for norske kommuner».

– De har vært nytenkende og kreative ved å gå sammen om å markedsføre felles, skreddersydde og skybaserte løsninger. Kampanjen er tydelig i sitt budskap. Det er lett å kjenne igjen på sitt visuelle uttrykk og har svært høy relevans for målgruppa, sa juryleder og ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport, da hun delte ut prisen under et arrangement i Kommunenes Hus onsdag.

Hestvik uttalte videre at kampanjen til Bluegarden, Xledger og Arena vinner på relevans, kreativitet og effekt. Dessuten at det er kort vei fra oppmerksomhet til handling.

– Dette var veldig overraskende og veldig moro. Vi har lagt stor vekt på å få til den effekten som juryen la til grunn. Vi ønsker å fortelle at det er kommet en ny aktør i kommunemarkedet, sa salgsdirektør Jan Erik Berg i Xledger under prisutdelingen.

Disse nådde nesten opp

Dette er femte år på rad at Kommunal Rapport gjør stas på egne annonsører ved å dele ut «Det offentlige gullegget». Selve prisen består av et diplom og et gratis innrykk i papiravisen.

Samtlige annonsekampanjer i Kommunal Rapport i 2016 ble tatt med i vurderingen. Av dem ble seks kampanjer nominert. Nest best i år ble Utdanningsdirektoratet, med sin kampanje om videreutdanning. På tredje plass kom Heidenreich, med sin kampanje «Når vannet stiger».

– Utdanningsdirektoratets kampanje er en viktig oppfordring til skoleeierne om å sørge for videreutdanning. Den utfordrer kommunene og oppfordrer lærerne til å ta videreutdanning. Den framstår visuelt som litt gammeldags, kommenterte Hestvik.

De øvrige nominerte var Framsikt, Kommunalbanken Norge og Vivento.

Varierte vinnere

Den første gullegget-prisen ble tildelt Manpower i 2012. Senere har Visma, Coop, Utdanningsdirektoratet og bladet Sykepleien vunnet prisen.

Foruten Hestvik har juryen bestått av Trine Christensen, rådmann i Ås og Børre Thorstensen, rådgiver og leder av Content Marketing i reklame- og digitalbyrået Oktan.