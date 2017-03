Friga ordførers kritikk av rådmannen

Kommunen har hittil nektet å offentliggjøre dokumentet, som ordfører Astrid Hilde (Ap) delte ut i formannskapsmøtet 16. november i fjor. Her lister hun opp kritikkverdige forhold som hun mente ga grunnlag for å diskutere tilliten til rådmann Kim Høyer Holum.

Formannskapets flertall avviste hennes forslag om å tilby Holum sluttpakke. Det dramatiske møtet resulterte i stedet med at ordfører ble sykmeldt i to uker.

Etter klage fra Fædrelandsvennen har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder nå opphevet kommunens avslag på innsyn. Fylkesmannen tar ikke stilling til om dokumentet kan eller skal offentliggjøres, men slår fast at begrunnelsene den har oppgitt, ikke holder.

“Vi oppfatter at saken i hovedsak dreier seg om en personalsak. Dersom kommunen fremdeles mener det er behov for å unnta dokumentet fra innsyn, må kommunen behandle saken på nytt i lys av andre bestemmelser”, skriver Fylkesmannen i brevet datert 3. mars.

Kjente saker

Kommunen har etter dette valgt å frigi dokumentet, som er omtalt i flere lokale medier i dag.

Ifølge N247.no er tre av 12 kulepunkter sladdet av hensyn til behandlingen av en pågående varslingssak. Andre opplysninger i notatet skal være sladdet for ikke å identifisere omtalte personer.

De offentliggjorte delene av notatet viser at ordføreren er misfornøyd med rådmannens håndtering av arbeidsmiljø, varslingssaker og oppfølging av sykmeldte. Hun etterlyser revisjon av delegasjonsreglementet, og bedre oppfølging av tilsynsrapporter med kritikk av barnevernstjenesten og det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge. Ordfører hevder arkivloven brytes og at avviksrapporteringen i omsorgssektoren er mangelfull. Hun skriver også at totalt 25 personer offentlig eller anonymt har varslet om at de har blitt syke eller presset ut av jobben i kommunen.

Alt dette er kjent fra før, ifølge N247. Noe av sakene ligger tilbake i tid, andre er behandlet og løst i ettertid. Den pågående varslingssaken gjelder rådmannen, og blir nå gransket av ekstern jurist på oppdrag for kommunestyret.

– Ikke riktig

Kommunal Rapport har ikke lykkes i å få en kommentar fra rådmann Kim Høyer Holum til saken. Til Fædrelandsvennen sier han at mye av det som står i notatet, ikke medfører riktighet.

– Når en ordfører framsetter såpass alvorlige anklager mot en rådmann, setter det med i en veldig vanskelig situasjon. Hun er den fremste av våre folkevalgte, sier han til avisa.

Ordfører Astrid Hilde har ingenting imot at notatet offentliggjøres. Hun sier dette er i tråd med to juridiske vurderinger formannskapet har fått om saken.

– Arbeiderpartiet har lenge ment at det skulle vært offentlig, selv om det bare var ment som en huskelapp. Administrasjonen ville først å fjerne det fra arkivet, noe det ikke er lov til. Deretter mente den at det var et internt dokument. Det slår Fylkesmannen fast at det ikke er, sier Hilde til Kommunal Rapport.

– Notatet forbedrer vel ikke akkurat ditt forhold til rådmannen?

– Det er skrivet ut fra situasjonen 16. november. Noen av sakene har vi jobbet videre med. Jeg ser ikke at offentliggjøringen påvirker situasjonen. Vi jobber fortsatt for å forbedre samarbeidsforholdene.

– Del av saksframstillingen

Da kommunen avslo å gi innsyn i dokumentet, begrunnet den dette med at dokumentet ikke faller inn under offentlighetslovens virkeområde. Argumentet var at det er utarbeidet av Astrid Hilde som folkevalgt, og at omstendighetene tilsier at det ikke kommet inn til kommunen “som organ”. Det ble delt ut til de øvrige medlemmene i formannskapet som støtte til hennes innlegg. Subsidiært har kommunen framholdt at dokumentet er en del av kommunens interne saksforberedelse.

Fylkesmannen avviser begge begrunnelsene. Dokumentet må regnes som framlagt for kommunen idet det ble utdelt til de øvrige medlemmene av formannskapet. At det ikke er journalført, har ikke betydning. Det er heller ikke noe internt saksdokument, ifølge Fylkesmannen.

“Etter Fylkesmannens vurdering er dokumentet å regne som en del av saksfremstillingen som ble lagt frem for formannskapet, ettersom dokumentet i møtet ble delt ut til de øvrige medlemmene i formannskapet i forkant av Astrid Hildes presentasjon. Dokumentet må dermed regnes som et vedlegg til saksfremlegget”, skriver Fylkesmannen.