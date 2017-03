Krever at alle innbyggere har is i fryseren

Om ikke det var nok; voksne skal hoppe mer i sofaen, og alle skal ha noen som er glad i dem. Slik lyder noen av punktene i mysenloven, som formannskapet i Eidsberg innstilte på torsdag.

Formannskapet var imidlertid langt fra enstemmig; Ap fremmet utsettelsesforslag fordi de ville ha saken på høring til skoler og barnehager. Med Høyre, Frp og Venstre fikk mysenloven likevel flertall. Saken skal nå videre til kommunestyret.

– Mysen har 20-årsjubileum i år. Vi er Østfolds yngste by. Noe av poenget med mysenloven er å skape en ungdommelig profil, sier Eidsbergs ordfører Erik Mogens Unaas (H).

– Har dere tenkt å få dette som lokal forskrift?

– Haha. Jeg tror nok at Olemic Thommessen kan se på dette som en lokal forskrift, uten at den har vært gjennom regjeringen. Vi skal ikke gjøre juss ut av den. Mysenloven skal være gode samværsregler, som henges opp i for eksempel barnehager og i sentrum, sier Unaas.

Skal ta det med mester’n

– Hvordan tror du Politidirektoratet ville reagert på å få mysenloven til uttalelse?

– Nei det ville det vært morsomt å se på. Men i disse tider tror jeg ikke vi skal belaste politiet med slikt. Jeg skal ta det opp med politimesteren når jeg treffer han, sier Unaas.

– Disse reglene går langt inn i den private sfære, slik som at man skal ha is i fryseren og hoppe mer i sofaen. Hvordan skal dere sjekke at innbyggerne følger reglene?

– Jeg har sagt at vi ikke skal belaste politiet. Så da får vel ordføreren og varaordføreren gå rundt og sjekke om folk har kjøpt større fryser. Vi kan jo gå rundt og spørre etter en is, så får vi sjekket om folk følger opp mysenloven, sier Unaas.

– Hva slags straff risikerer folk dersom de ikke følger loven?

– Nei, det må vel være at vi får ledsage dem til nærmeste isbar eller kafé. Vi kan jo lage et kart som viser alle steder der det er mulig å få kjøpt is.

Hopper ofte i høyet

– Hopper du mye i sofaen selv?

– Jeg har gjort det litt. Jeg er jo ganske leken. Jeg bor på gård, og hopper ofte i høyet. Nå har jeg akkurat hoppet i stykker to sofaer i kommunehuset, i forbindelse med medieoppslagene rundt mysenloven. Men vi har flere brukthandlere, som har lovet å være ekstra på jakt etter sofaer framover, sier Unaas.

– Det sto flere saker på sakskartet til formannskapet enn bare denne. Hvilken ville du helst hatt størst medieoppmerksomhet rundt?

– Den viktigste saken var kommunereform. Men mysenloven var den morsomste. Det er veldig alvorstungt i kommunene. Jeg håper at politikerne i Eidsberg og andre steder kan ta seg litt mer uhøytidelig av og til. Jeg tror vi politikere kan få mer respekt av at vi viser at vi har andre sider.

Her er hele loven

§1 Alle skal ha noen som er glad i dem

§2 Vi skal lytte til det andre har å si

§3 Vi skal ha det hyggelig når vi spiser

§4 Vi skal ikke kaste søppel på bakken

§5 Vi skal ha is i fryseren hele tida

§6 Voksne skal hoppe mer i sofaen

§7 Det er lov å gi hverandre en kos