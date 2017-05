Griper ikke inn i varslingssak

– Byråden legger opp til at den formelle behandlingen av varslet skal fortsette. Hvis de som undersøker saken finner ut at det er akutt fare for liv og helse, må det selvsagt gjøres noe, sier byrådssekretær Benjamin E. Larsen ved byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester til Kommunal Rapport.

Thorkildsen setter altså ingen tidsfrist for Sykehjemsetatens behandling av varslet, som er omtalt i Kommunal Rapports ukeavis i dag, og som handler om behandlingen av uhelbredelig syke og døende pasienter.