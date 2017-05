KS: Kommuneøkonomi i riktig retning

– Det er bra at regjeringen understreker at gode velferdstjenester er avhengig av både en sunn kommuneøkonomi og et godt lokaldemokrati, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en kommentar til kommuneproposisjonen for 2018 som ble lagt fram i dag.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter neste år på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner. 2,2 milliarder kroner spises opp av endringer i befolkningssammensetningen, og 350 millioner kroner av økte forventete pensjonskostnader. Etter dette gjenstår en vekst på mellom 1,25 og 1,75 milliarder kroner neste år, påpeker KS. Av dette går 0,3 milliarder til fylkeskommunene.

– Et sterkt utgiftspress i kommuner og fylkeskommuner gjør at den økonomiske hverdagen nok vil være krevende både neste år og i årene som kommer. Men kommuneproposisjonen peker i riktig retning, sier Helgesen.

Mest effektivt

Overfor Kommunal Rapport peker hun på perspektivmeldingen som regjeringen nylig la fram.

– Her understreker regjeringen selv at det er når kommunene får handlingsrom at de gjør jobben sin best, sier Helgesen.

I meldingen hvor regjeringen ved slutten av hver periode trekker opp de lange linjene for politikken, skriver den blant annet i kapittelet om en effektiv offentlig sektor:

«Det er også uheldig å låse framtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og individuelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger».

Støtter digitalisering

KS vil etablere en ordning for å finansiere IKT-prosjekter i kommunene. Kommunaldepartementet har satt av til sammen 125 millioner til dette i år og neste år.

– Vi er tilfreds med at regjeringen varsler støtte til digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Flere kommuner har allerede kommet langt i dette arbeidet. KS har en viktig oppgave med å koordinere, samordne og sørge for at samarbeidet både mellom kommuner og mellom statlig og kommunal sektor blir så godt som overhodet mulig. Vi er glad for at vi i denne sammenheng kan dra veksler på kompetansen særlig i de større bykommunene, sier Helgesen.