Mai i granskingens tegn i Lenvik

Rådmannen i Lenvik, Margrethe J. Hagerupsen (bildet), sier hun ble erklært inhabil i saken etter at kontrakten ble tildelt Slåttebakken Helse, og avviser å ha hatt noe med saken å gjøre. Lenvik kommune har ikke dokumentert at rådmannen har erklært seg inhabil, eller at det er fattet noe politisk vedtak om at kontrakten skal håndteres av politikere. Ordføreren mener saken er godt håndtert