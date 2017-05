Podkast: Hvorfor havner noen på svartelista?

- Årsaken til at kommuner forblir på Robek er at det ikke er viktig nok for politikerne og administrasjonen. Manglende kompetanse innen kommunalt regnskap og økonomisk styring ser vi ofte i disse kommunene, sier han.

Hør intervjuet i vinduet over.

Robek står for Register om betinget godkjenning og kontroll, og inneholder kommuner som har økonomiske problemer. Kommuner og fylkeskommuner i Robek må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne ta opp lån eller inngå leiekontrakter. Budsjettene blir også kontrollert. Mange kommuner forlater lista i år, fordi kommunene hadde så godt økonomisk resultat i 2016.

Johansen snakker, på telefon fra hjemkommunen Vega, med økonomijournalist Maria Lekve om å være kommune på Robek.