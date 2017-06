– Reform skaper mer byråkrati

– Det moderne Norge holder seg med de største administrative salater, det mest oppblåste superbyråkratiet og det tykkeste offentlige glavalaget mellom kommuner og stat som noen gang har eksistert i dette landet, sier Geir Vinsand i Nivi Analyse til Kommunal Rapport.

Perspektivmeldingen slår fast at produktiviteten i offentlig sektor er fallende. Også kommuneproposisjonen bekrefter dette bildet. Regjeringen viser der til en utredning fra Senter for økonomisk analyse i Trondheim, som indikerer at det er mulig å effektivisere med 12 prosent innen grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.