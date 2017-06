Sikker på at det følger flere sammenslåinger

Etter både tårer og harde ord mot kommunereformen, er stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Sund kommune strålende fornøyd. Sund, Fjell og Øygarden skal bli en kommune, og det mener Trellevik er det eneste fornuftige.

– Dette har jeg jobbet for siden jeg begynte som ordfører. Til å begynne med var det stor motstand, men dette med sammenslåing er en modningssak, sier han.

Han tror det at de tre kommunene har jobbet med sammenslåing fra før regjeringen foreslo dette, er viktig for at det ble en frivillig sammenslåing.

– Jeg er sikker på at det vil komme mange flere sammenslåinger etter dette vedtaket vi gjør idag.

– Tanken må modnes lokalt. Vi tjente på å begynne tidlig, mener Trellevik.

Trellevik tror en større kommune, som trolig vil hete Øygarden, vil gi bedre eldreomsorg og mer valgfrihet for ungdomskoleelever.

– De tre kommunene har hatt et tett og godt samarbeid i mange år, men vi var enige om at vi ikke alltid gjorde vedtak som var gode for hele regionen. Ofte tok vi mest hensyn til egen kommune. Flere saker burde vært behandlet i et større kommunestyre, sier han.