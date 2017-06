Drama til siste slutt i Ryfylke

Sandnes og Forsand har vedtatt å slå seg sammen. Kommunalkomiteen har innstilt på en sammenslåing. Men nå i 12 time kaster fylkeskommunen og skeptikere i Forsand seg inn i kampen for å få vedtaket utsatt.

Saken handler om ferja som i dag går fra Forsand inn til fastlandet. Den er vedtatt nedlagt av fylkommunenen for å finansiere Ryfast. Ryfast er et ferjefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Sambandet er under bygging, og finansieringsproblemene har vært mange.