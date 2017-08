Har lært hvordan kommunen funker

– Hvorfor ville du bli leder i ungdomsrådet?

– Som leder av ungdomsrådet har man mye påvirkningskraft og ansvar for at alle unge stemmer blir hørt. Det er viktig for ungdomsrådet å få vist seg fram. Lederjobben innebærer mye ansvar men også mange muligheter. Jeg trives med ansvar, det gir en utrolig mestringsfølelse. Jeg har ikke møtt mye motgang, mer mange utfordringer. Det er kjempegøy og utrolig lærerikt å komme på innsiden av kommunen og også å møte masse engasjerte ungdommer. Det har vært en knallgøy og viktig erfaring.