Pris til Kommunal Rapport

Kommunal Rapport fikk diplom i kategorien markedsprisen på Fagpresseprisen 2017 i går. Prisen ble gitt for Kommunebarometeret og Leverandørdatabasen.

Felles for disse produktene er at innholdet er innhentet og bearbeidet av journalister og utviklet for salg av markedsavdelingen. I dag utgjør disse nye produktene hele 8,5 prosent av den totale omsetningen til avisen, og andelen er forventet å øke.

– Mediehusenes tradisjonelle inntektsstrømmer, annonser og abonnement, er under sterkt press. Skal mediehusene overleve må de finne nye inntektsstrømmer. Derfor har Kommunal Rapport utviklet nye produkter for å sikre at mediets posisjon skal ha en bærekraftig styrking over tid, sier markedsdirektør Fred Scharffenberg.

Kommunebarometeret en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 125 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en uavhengig og solid, men samtidig lett tilgjengelig analyse av hvordan kommunen driver økonomisk.

Leverandørdatabasen er en database over om lag 150. 000 leverandører til kommunesektoren, fordelt på bransjer, kommuner og økonomisk omfang. Markedsavdelingen har gjort disse dataene tilgjengelig i en nettløsning som også mange private selskaper abonnerer på.