Tror datamaskiner tar over mye av rettejobben

– Hvordan ser norsk skole ut om 30 år?

– Jeg er jeg ganske overbevist om at det har skjedd mye på teknologifronten. Allerede i dag ser vi at vi har stor nytte av nettbrett og andre hjelpemidler i undervisninga. En del steder drives undervisning over skjerm. Datamaskinene kan ikke ta over alt. Men at datamaskinene har forenklet mye av jobben, slik som retting av oppgaver, det tror jeg nok.