Elsykler på rød løper

For at bydeler og etater i Oslo kommune skal slippe å kjøpe inn elsykler hver og en, har kommunen inngått en felles innkjøpsavtale, en samkjøpsavtale, for alle bydelene. 150 elsykler med egen visuell profil med kommunens logo, kurv og enkel betjening skal nå ut i Oslo-trafikken. Miljødirektoratet har bevilget 1,2 millioner kroner til innkjøpet, og syklene skal brukes av de fleste bydelene og etatene.

– Ved å uniformere syklene, signaliserer vi noe, og vi håper at det vil gi en positiv smitteeffekt. Vi ønsker at folk ikke bare skal sykle til og fra jobb, men også i jobb, sa en stolt finansbyråd, Robert Steen (Ap), da han prøvesyklet de første syklene i Østensjø bydel.