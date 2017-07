Styrer unna lekkasjer

Når Rælingen er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og renovasjon, så er det blant annet fordi at gebyrene i Akershus-kommunen er blant de laveste i landet (6.561 kroner). Samtidig er vannforbruket per innbygger ganske lavt, og kvaliteten på ledningsnettet relativt bra. Lekkasjen er nede i 4,7 kubikkmeter per meter ledning i året.

Virksomhetsleder Arve Weng har ansvaret for nærmere 200 kilometer med VA-ledninger. Han sier forklaringen ligger i systematisk arbeid med utskifting og renovering av gamle ledninger.