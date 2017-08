Politiker vurdert som inhabil - svarer med søksmål

Kommunestyrerepresentant Svein Bergh (Sotralista) har saksøkt både Fjell kommune og kommuneadvokat Dag Heine Bjørndal for ærekrenkelse i forbindelse med en reguleringssak. Rettssaken skulle egentlig starte 5. september, men den er nå utsatt til midten av januar, får Kommunal Rapport bekreftet.

Bakgrunnen for søksmålet er ifølge Bergens Tidende at kommuneadvokaten høsten 2013 vurderte Berghs habilitet i forbindelse med kommunens behandling av kommuneplanen. Kommuneadvokaten kom fram til at Bergh var inhabil fordi han angivelig hadde økonomiske interesser i eiendommen som var søkt omgjort til et boligområde i arealplanen. Det skal være snakk om et areal på rundt 50 mål.

Ærekrenkelsen skal bestå av følgende setning:

«Jeg kan ikke annet enn å konkludere med at Svein Bergh bevisst har forsøkt å holde det skjult at han har avtale om å kjøpe det fradelte arealet».

Bjørndal ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men bekrefter at han er åpen for å inngå et forlik.

– Man skal alltid prøve å forlike, uten å bruke rettsapparatet, sier han.

Kommunens advokat Tor Øystein Enge sier i en knapp kommentar til Kommunal Rapport at han ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media. Han mener søksmålet er svakt rettslig fundert.

Bergh ønsker ikke å uttale seg om saken til Kommunal Rapport. Han har tidligere uttalt til Bergens Tidende at kommuneadvokaten framførte en skriftlig redegjørelse der han la til grunn løgnaktige argument på hvorfor Bergh var inhabil i kommuneplanen.

– Jeg kan ikke akseptere å bli beskyldt for å være uærlig og krever at kommunen trekker påstandene, uttalte Bergh til avisen.