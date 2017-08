Har utøvd usaklig forskjellsbehandling

– Vi er veldig fornøyde med dommen. Vi fikk medhold i at omreguleringen av eiendommen bygger på feil faktum, og at grunneieren er utsatt for usaklig forskjellsbehandling. Det skal mye til, og det må Fylkesmannen nå ta til etterretning, sier advokat Guri Vagnildhaug i Bjerkan Stav Advokatfirma til Kommunal Rapport.

Hun representerer Jan og Helene Schjølberg, som fikk sin boligeiendom bortregulert uten erstatning gjennom Trondheim kommunes reguleringsplan for Lian og Kystadmarka i 2008.