Savner det samiske perspektivet

TYSFJORD:

– En del av problematikken er at folk har vært tause i så mange år. Det har vært en barriere mot å fortelle, man har ikke sagt ifra. Noe skyldes interne samiske forhold knyttet til skam. Men noe skyldes rett og slett inkompetanse hos offentlige myndigheter. Det har ikke vært likeverdige helse- og sosialtjenester her i landet knyttet til den samiske befolkningen, og det er Tysfjord-saken et veldig godt eksempel på, sier Andreassen til Kommunal Rapport.