– På tide at kommunene får IKT-hjelp

IKT-Norge erkjenner at kommunene har for dårlige rammevilkår til å bære skylden for manglende digitalisering og brukertilpasning av tjenestene til innbyggerne.

Dette kommer fram etter at KS´ digitaliseringsdirektør Line Richardsen tok til motmæle mot funnene i rapporten «IT i praksis 2017», hvor kommunene kritiseres for forsinket og lite brukerrettet digitalisering.