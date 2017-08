Rødgrønn regjering avhengig av MDG

Sju nye nasjonale partimålinger den siste uka er nå inkludert i gjennomsnittet for august, ifølge Poll of polls (Se grafikken over).

Den største endringen den siste uka er at Miljøpartiet De Grønne nå har krøpet så vidt over sperregrensen på 4 prosent. Når de får være med på å dele de 19 utjevningsmandatene, får partiet sju stortingsrepresentanter. Kommer de under 4-prosentgrensen, må de trolig nøye seg med to.

Poll of polls Kommunal Rapport vil hver fredag fram til valget bringe det oppdaterte gjennomsnittet av de nasjonale partimålingene, basert på beregningene til nettstedet Poll of polls. Poll of polls er blitt drevet på frivillig basis av Johan Giertsen og Lars Øy siden 2007. De er begge medlem av Høyre, men nettstedet har ingen tilknytning til partiet. Gjennomsnittet så langt i august er basert på 13 nasjonale målinger, hvorav sju er publisert den siste uka.

Ap-krisa fortsetter

Om MDG kommer over eller havner under sperregrensen er per i dag avgjørende for om det blir regjeringsskifte. Med MDGs sju og Rødts to representanter har rødgrønn side 91 mandater, mot 78 for høyre-sentrum.

Arbeiderpartiet er over 30 prosent på bare én av de sju målingene (InFact/VG 19. august), og helt nede på 27,0 prosent (Sentio/DN 22. august). Krisen fortsetter altså for Ap og Jonas Gahr Støre. Partilederen fikk mye støtte denne uka mot påstander i Finansavisen om bruk av svart arbeid på hytta. Det ble tilbakevist.

Aps tunge valgkampmaskineri maler nå over hele landet, og partiet vil trolig klare å mobilisere en del tidligere velgere som sitter på gjerdet – slik de har gjort tidligere. Men i nasjonale medier har ikke partiet klart å komme politisk på offensiven denne uka heller.

SV og Sp holder stillingen, også ved å ta mange velgere fra Ap. Men den rødgrønne alliansen av Ap, Sp og SV har per i dag 82 stortingsrepresentanter. 85 må til for å ha flertall.

MDGs regjeringsgarantier

MDG er erklært blokkuavhengige, og vil ikke forplikte seg til å støtte noe regjeringsalternativ før valget.

Denne uka kom de med et utspill hvor de ga velgerne tre garantier for regjeringsforhandlingene:

De Grønne støtter ingen regjering som åpner nye oljefelt. De Grønne støtter aldri Frp i regjering. De Grønne setter alltid miljø først.

Disse garantiene utelukker enhver regjeringsdeltakelse for MDG. Kravet om ikke å åpne noen nye oljefelt utelukker støtte til regjeringer utgått av både Arbeiderpartiet og Høyre. Nei til Frp i regjering utelukker støtte til dagens regjering.

Sannsynligvis vil ikke MDG komme til å delta i noen regjering eller inngå formell avtale med noen. Det betyr at partiet stiller seg utenfor innflytelse på andre viktige klima- og miljøsaker. Gjennom å delta i regjering, eller å inngå en samarbeidsavtale med den, har SV, Sp, Venstre og KrF klart å hindre oljeboring i Lofoten og Vetserålen. Det ville ikke MDG ha klart med den linjen de legger seg på nå.

Partiets representanter kan nekte å peke på hvem de vil ha som statsminister, men andre vil regne dem til rødgrønn side. Erna Solberg vil ikke fortsette som statsminister.

Borgerlig flertall

På Respons Analyses måling for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen onsdag hadde Høyre, Frp, Venstre og KrF et knapt flertall på 85 representanter – selv med Venstre under sperregrensen.