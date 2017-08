Vraker Høies tilskuddsordning

- Dette er et godt botilbud for de som ikke trenger sykehjemsplass, mener tidligere Hitra-ordfører Bergljot Stokkan (85) på besøk hos leder Per Ervik i Hitra borettslag. Leilighetene for eldre har egen vaktmester, fellesrom og personalbase for hjemmetjenesten, men oppfyller ikke dagens Husbankkrav om heldøgns omsorg. Foto: Magnus K. Bjørke