Kommunens advokat: – Han fikk det ikke til

Leverandørdatabasen. Det blåser opp til storm i Troms-kommunen Karlsøy, etter at revisjonen avdekket at selskapet til en kommuneleder har fått millioner utbetalt gjennom direkteanskaffelser, samt at han selv skal ha tilrettelagt for oppdragene. Karlsøy-ordfører legger ansvar på rådmannen.