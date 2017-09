Konflikter fra start i Sør-Aurdal

Det kom fram i Valdres tingrett tirsdag, da de to ga sine partsforklaringer i rettssaken Rydland har anlagt mot sin tidligere arbeidsgiver. Han krever at oppsigelsen av ham kjennes ugyldig, samt erstatning og oppreisning.

Ordføreren og den tidligere rådmannen i Sør-Aurdal ga forskjellige versjoner om det meste, da de tirsdag forklarte seg for Valdres tingrett. Ikke engang hvem av dem som tok initiativ til at Rydland skulle søke den ledige rådmannsjobben i Sør-Aurdal, er de to enige om.