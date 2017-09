– Ingen respekt for rådmannen

Håkon Rydland var rådmann i Vestre Slidre i to år før han søkte og fikk tilsvarende stilling i Sør-Aurdal. Han tiltrådte som rådmann i Sør-Aurdal 1. august 2016 og ble oppsagt 9. mars i år. Oppsigelsen er fra kommunens side begrunnet blant annet med “til dels vanskelig samarbeidsklima” og “uheldige konkrete situasjoner og hendelser”.

– I Vestre Slidre blir det respektert at administrasjonen har plikt og rett til å utrede forslag til politisk behandling uten at politikerne har pålagt en hva en skal mene om ulike ting, sa Rydland, da han tirsdag morgen startet sin forklaring for Valdres tingrett.