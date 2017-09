Sigrid sykler for VM-gull

Ved Filten serviceboliger i Drammen heies 18 deltakere fram til gull med både «tio tusen røda rosor» og norske flagg. Her tråkkes det både for individuelle seire og for lagseier. Deltakerne i konkurransen sier at de har fått bedre kondis og økt apetitt, og at de også har blitt sterkere i ben og armer etter at de begynte å sykle.

– Når de sykler, er det mye latter og samtaler underveis. Her en dag var det en som begynte å snakke om ei dame han engang kjente i Tvedestrand. Slik er syklingen også kognitiv trening, sier koordinator for aktiv omsorg ved Filten, Lena Nilsen.

– Dette er veldig sprekt og veldig fint for en revmatiker, sier Sigrid Drag, som synes hun har blitt mer «lealaus» etter at hun bli med i konkurransen.

Her kan du se og høre hvordan Sigrid jobber seg fram mot en VM-seier.