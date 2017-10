Fikk korreks av Finanstilsynet i 2013 – fortsatte i fire år til

«Vi ber Dem innrette virksomheten i enkeltpersonforetaket i samsvar med det overstående». Slik avslutter Finanstilsynet et brev til registrert revisor Åge Sandsengen 21. juni 2013.

Tilsynet mener Sandsengens rolle som daglig leder i Kommunerevisjon IKS gjør at han ikke er tilstrekkelig uavhengig av to kommunale aksjeselskaper som Sandsengen gjennom sitt private enkeltmannsforetak har vært revisor for.