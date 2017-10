Lukket siste del av budsjettmøte

Ordfører Kåre Helland (Sp) hadde i innkallingen varslet at han ville foreslå å lukke møtet om budsjettet for 2018 i et utvidet formannskap i går. Det har han ikke anledning til, uttalte flere eksperter på kommunalrett til Kommunal Rapport torsdag formiddag. Fylkesmannen forutsatte at kommunen følger kommunelovens møteregler.

Da møtet i det utvidede formannskapet ble satt klokken 14 torsdag, fikk pressen likevel være til stede. Først helt mot slutten av møtet ble dørene lukket, ifølge avisa Valdres, som var til stede.