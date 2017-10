Leder drev privat firma på si – nå kan rådmannen bli kastet

Firmaet Anleggsbygg AS har fra 2012 til 2016 fått utbetalt til sammen 7 millioner kroner fra Karlsøy kommune. Firmaet eies i sin helhet av Dan Øystein Pettersen, som inntil nylig var enhetsleder for bygg og anlegg. Firmaet har vokst seg til å bli kommunens nest største leverandør på feltet, viser Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport. Nå skal kommunen undersøke om det har foregått noe straffbart.

– Jeg synes det er helt greit. Fra min side har jeg aldri gjort noe straffbart innenfor min jobb. Det er bare greit at de sjekker det slik at vi får stoppet denne saken en gang for alle, sier Dan Øystein Pettersen til Kommunal Rapport.