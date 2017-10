Mener regjeringen bremser tiltak mot oversvømmelser

- Det har snart gått to år siden det offentlige overvannsutvalget la fram sine forslag til tiltak for å håndtere økte mengder overvann. Regjeringen har ennå ikke fremmet noen lovforslag på området for Stortinget, sier direktør Toril Hofshagen i bransjeorganisasjonen Norsk Vann, som 370 kommuner er medlem av.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sendte i går på høring et forslag til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. Det skjedde mens vannet trakk seg tilbake etter det som omtales som en «femhundreårsflom» etter enorme nedbørsmengder på kort tid i deler av Agder og Rogaland.