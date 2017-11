Strid rundt utmelding fra revisjonen

Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) hadde innstilt på at Ål kommune skulle følge Hol og Flå ut av Kommunerevisjon IKS. Men med fire mot tre stemmer konkluderte formannskapet med at kommunen må bli værende. Det anbefaler i stedet at selskapets representantskap skal gå i dialog med styret om å gjøre endringer som kan bedre samarbeidet med eierkommunene.

Denne innstillingen går videre til kommunestyret, som 16. november skal ta den endelige avgjørelsen.Utfallet her er helt uvisst, ifølge Torleif Dalseide (V), som fremmet forslaget som formannskapets flertall sluttet seg til.