La plan for å stoppe pressen

- Medieomtalen er totalt blindskudd og en stor belastning for enkeltpersoner, sier kontrollutvalgsleder i Sør-Aurdal Reidar Schlytter, som også var sekretær for det felles kontrollutvalgsmøtet 23. oktober. Bilde er tatt på et tidligere møte, der pressen fikk være til stede. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke.